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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة المعالجة للصرف الصحى بالرديسية بحرى

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، جولته للوقوف ميدانياً على الأعمال الجارية بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل قرى مركز إدفو ، ومن بينها مشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بقرية الفوزة بالرديسية بحرى بتكلفة 350 مليون جنيه ، وبطاقة 7.5 ألف م3/يوم .

وشهدت تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 98 % ، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة92 % ، كما تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية البحيرة .

وخلال جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وعاطف كامل رئيس المدينة، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة .

وإستمع الدكتور إسماعيل كمال، لشرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم محطة رفع فرعية لقرية البحيرة ، ومنفذ بها الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100 % ، وتضخ على خط طرد " H.D.P.E " 375 م.ط ، ومنفذ بنسبة 100 % ، ومحطة رفع رئيسية لقرية الفوزة، ومنفذ بها الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100 % ، وتضخ على خط طرد " H.D.P.E" 4.12 م.ط ، فضلاً عن شبكات إنحدار بطول 45 كم ، وتم تنفيذها بنسبة 100 % ، والمحطة مربوطة على بيارة السيب النهائي لمحطة معالجة الرديسية قبلى بقطر 450 مللى ، وبطول 340 م.ط ، ومنفذة بنسبة 100 % .

حياة كريمة 

ووجه المحافظ ، إلى سرعة الإنتهاء من محطة معالجة قرية الفوزة ليتم دخولها التشغيل التجريبى فى 30 أغسطس المقبل ودخولها الخدمة بما يساهم فى خدمة أكثر من 55 ألف نسمة .

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب البحيرة بإدفو ، والذى تم تنفيذه ضمن الأعمال الإنشائية الجديدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتم إنهائه وتسليمه لإدارة المركز على مساحة 6 ألاف م2 بالأبعاد القانونية 100 متر × 60 متر من النجيل الصناعى ، ومجهز بالإضاءة الحديثة ، ويضم غرف خلع لملابس اللاعبين والحكام ، وتصل تكلفته التقديرية إلى 9 مليون و 200 ألف جنيه.

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