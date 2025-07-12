محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة المعالجة للصرف الصحى بالرديسية بحرى

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، جولته للوقوف ميدانياً على الأعمال الجارية بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل قرى مركز إدفو ، ومن بينها مشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بقرية الفوزة بالرديسية بحرى بتكلفة 350 مليون جنيه ، وبطاقة 7.5 ألف م3/يوم .

وشهدت تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 98 % ، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة92 % ، كما تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية البحيرة .

وخلال جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وعاطف كامل رئيس المدينة، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة .

وإستمع الدكتور إسماعيل كمال، لشرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم محطة رفع فرعية لقرية البحيرة ، ومنفذ بها الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100 % ، وتضخ على خط طرد " H.D.P.E " 375 م.ط ، ومنفذ بنسبة 100 % ، ومحطة رفع رئيسية لقرية الفوزة، ومنفذ بها الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100 % ، وتضخ على خط طرد " H.D.P.E" 4.12 م.ط ، فضلاً عن شبكات إنحدار بطول 45 كم ، وتم تنفيذها بنسبة 100 % ، والمحطة مربوطة على بيارة السيب النهائي لمحطة معالجة الرديسية قبلى بقطر 450 مللى ، وبطول 340 م.ط ، ومنفذة بنسبة 100 % .

حياة كريمة

ووجه المحافظ ، إلى سرعة الإنتهاء من محطة معالجة قرية الفوزة ليتم دخولها التشغيل التجريبى فى 30 أغسطس المقبل ودخولها الخدمة بما يساهم فى خدمة أكثر من 55 ألف نسمة .

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب البحيرة بإدفو ، والذى تم تنفيذه ضمن الأعمال الإنشائية الجديدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتم إنهائه وتسليمه لإدارة المركز على مساحة 6 ألاف م2 بالأبعاد القانونية 100 متر × 60 متر من النجيل الصناعى ، ومجهز بالإضاءة الحديثة ، ويضم غرف خلع لملابس اللاعبين والحكام ، وتصل تكلفته التقديرية إلى 9 مليون و 200 ألف جنيه.