رفع 300 طن قمامة بأحياء مدينة أسوان وتكثيف جهود النظافة العامة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان برفع رفع أكثر من 300 طن من كميات القمامة من أحياء غرب وشرق وجنوب ، فضلاً عن حى الصداقة الجديدة والمحمودية ، وتم نقلها بواسطة المعدات والسيارات ذات الحمولات المتنوعة بإجمالى 14 نقلة إلى المدفن المحكوم.

ويأتى ذلك ضمن جهود مكثفة يتم تنفيذها على مدار اليوم بمختلف المراكز والمدن لتحويل تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لواقع ملموس من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع مخلفات القمامة والتراكمات أولاً بأول بكافة الأحياء والمناطق السكنية.

وقد لاقت هذه الجهود إشادة وتفاعل من المواطنين ، وفى نفس السياق يواصل رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن جهودهم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ توجيهات محافظ أسوان المتعلقة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة ، مع تفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بشكل مستمر لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة أمام المواطن الأسوانى والزائرين لزهرة الجنوب.

التراكمات

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أحد الأكمنة المتحركة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، الذى تم تنفيذه بموقف الأقاليم، وشهد إجراء التحليل عن المخدرات على سائقى السيرفيس بإجمالى 35 سائق، وأثبتت نتائج التحاليل إيجابية 4 سائقين منهم.

وتوازى مع هذا الكمين تنظيم أكمنة أخرى بطرق أبو سمبل، وأبو الريش وكورنيش النيل حيث تم الكشف على 41 سائق لسيارات السيرفيس والنقل الثقيل، وأظهرت النتائج إيجابية 5 سائقين منهم ، وتم إتخاذ إجراءات اللازمة حيالهم .

ورافق المحافظ في جولته، الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء، ومسئولى إدارة مرور أسوان، وذلك من أجل الوقوف ميدانياً وتقديم الدعم المعنوى واللوجستى للجهود المبذولة لتنفيذ محاور المبادرة المحلية “أسوان بلا إدمان”.

أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بالإستمرار على نفس المستوى من الأداء من خلال تحقيق التعاون المثمر بين الجهات المختصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، وإدارة المرور ، وكذا المسئولين بالمصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية والغير حكمية لتنظيم الحملات المفاجئة.