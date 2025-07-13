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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مجمعات مدارس الرضوان والأحمدية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مجمع مدارس الرضوان بطريق السادات ، وأيضاً مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى ، وذلك برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، والمهندس محمد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة .

ويأتى ذلك وفقاً للرؤية المتكاملة لزيادة الصروح التعليمية من خلال إنشاء المدارس الجديدة ، وخاصة داخل المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية للنهوض بالمنظومة التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وقد أشاد الأهالى المقيمين بهذه المناطق بإقامة هذه المنشآت التعليمية الجديدة بما سيساهم فى تخفيف المعاناة عنهم وعن أبنائهم .

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إنشاء المدارس الجديدة المدعمة بمنظومة إطفاء متكاملة للتعامل مع أى حرائق سيساهم فى تحقيق الإنسيابية فى كثافة الطلاب داخل الفصول لتصل إلى 36 طالب وطالبة فى المجمعات الجديدة، كما تم التوجيه بأن يتم داخل الملاعب الملحقة بالمدارس تركيب النجيل الصناعى ، وتكثيف المسطحات الخضراء بما يساهم فى إتاحة الفرصة الكاملة للطلاب للتحصيل الدراسى الجيد والمتميز ، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم التى تحفزهم للإلتزام فى الحضور للمدرسة .

صروح تعليمية

وأوضح بأننا نستهدف خلال الفترة الحالية زيادة عدد الصروح التعليمية من خلال التنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف ، وأيضاً اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية .

وهو ما تحقق بالفعل من خلال دخول 24 مدرسة جديدة للتشغيل فى العام الدراسى القادم 2025/2026 لتصبح إجمالى المدارس 1538 مدرسة تستوعب 402 ألف و 981 طالب وطالبة داخل 11 ألف و 917 فصل دراسى وذلك بمختلف المراحل التعليمية ، وهو الذى يتطلب الإدارة الجيدة من المسئولين بما يساهم فى القضاء على أى تكدسات فى المدارس ، ويتم التركيز فى أن تصبح المدارس متكاملة الخدمات التعليمية والترفيهية على الوجه الأكمل .

فيما أوضح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأن مجمع مدارس الرضوان بطريق السادات للمرحلة التعليمية من الحضانة إلى الثانوى العام مقام على مساحة 5075م2 وتكلف إنشاؤه 27.4 مليون جنيه، وبطاقة 42 فصل دراسى ، بخلاف قاعات الأنشطة، والفراغات التكميلية ، والموقع يسمح بالتوسع المستقبلى .

وأشار المحافظ إلى أنه بالنسبة إلى مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى فقد تم إنشاؤه على مساحة 4690 م2 بتكلفة 45.6 مليون جنيه ، ويتكون من 3 مبانى تضم 44 فصل دراسى لمرحلة رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى، ومعامل وغرف إدارية ، وأخرى للمجالات والكمبيوتر وفراغات تكميلية ، والقضاء على أى تكدسات فى المدارس المحيطة مما يساهم فى تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والأسر ، كما تم إقامة مخازن خاصة بمديرية التربية والتعليم بمدخل مستقل .

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