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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إسعاف أسوان ينجح فى انقاذ مصاب فى حادث تصادم سيارتين

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

نجح رجال مرفق إسعاف أسوان فى التعامل مع حالة مصاب في حادث تصادم سيارتين احداهما نقل ثقيل ، والأخرى فنطاس مياه بالصحراوي الغربى بشكل احترافي ومتقن لإنقاذ حالته على الرغم من خطورتها. 

وتم التعامل مع الحالة على مدار 30 دقيقة، وتمكن طاقم الإسعاف على مدار 30 دقيقة من التعامل أثناء تواجد المصاب داخل فنطاس مياه والحفاظ على مجري الهواء مفتوح ووضع الجبيرة العنقية مع وضع جاكت استخراج المصاب وإعطاء أكسجين حتى وصول سيارة الدفاع المدني. 

فيما تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية .

حادث 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند منطقة نزلة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .

لقى شخص مصرعه بطلق نارى فى ظروف غامضة ، فيما أصيب آخر فى طريق إدفو / مرسى علم، وتم إيداع الجثة بالمشرحة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بوجود جثة بها طلق نارى ، وشخص آخر مصاب بالكيلو 35 بطريق إدفو / مرسى علم ، وتبين أن المصاب بطلق نارى فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

لقي طفل مصرعه نتيحة تعرضه للغرق فى ترعة كوبرى مقار بمدينة إدفو شمال أسوان، وتم انتشال الجثة وايداعها في المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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