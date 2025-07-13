محافظ أسوان: تكثيف جهود إزالةالتعديات على أراضى الدولة

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 25 يوليو الجارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد الأراضى المتعدى عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات .

وأوضح بأنه يتم متابعة كافة الجهود لإزالة التعديات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ولذا يتم إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وتم حتى الآن إزالة 77 حالة بمساحة 58 ألف و 980 م2 ، فضلاً عن 694 فدان و 6 قراريط .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملات مكبرة بقرى الرديسية بحرى والقنان حيث تم إزالة 12 حالة تعدى بمساحة 43 ألف و 480 م2 ، من بينها حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الشرطية ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

هذا وفى ضوء التشغيل الرسمى للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان بداية من يوليو الجارى ، والتى تأتى فيها المحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية إنتظام التشغيل داخل مختلف الصروح الطبية المدرجة ضمن المنظومة الجديدة ، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بهيئات التأمين الشامل والإعتماد والرقابة الصحية ورؤساء المراكز والمدن حتى يلمس المواطن الأسوانى التقدم الملحوظ فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية وطبقاً للمعايير الدولية .