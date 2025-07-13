فتح باب السيارة .. القبض على صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى| شاهد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية وفتح أبوابها أثناء القيادة بالطريق السياحى إتجاه أكتوبر بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

القبض على صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة "لا يحمل رخصة قيادة" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.