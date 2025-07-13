الجيزة .. إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص فى الشيخ زايد

أصيب نحو 10 أشخاص في الجيزة، في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام مول هايبر وان اتجاه المحور بمنطقة الشيخ زايد.

إصابة 10 في تصادم سيارتين ميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام هايبر وان بالشيخ زايد ووجود مصابين.

حيث انتقلت أجهزة مديرية أمن الجيزة إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفى، حيث تم نقل 10 مصابين حتى الآن إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، مع فحص كاميرات المراقبة وتسجيلات شهود العيان لتحديد الأسباب الدقيقة.