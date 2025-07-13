وزراء العدل والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون فرع توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

افتتح اليوم الأحد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة فرع توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بحضور مساعدي الوزير المعنيين.



تفقد الحاضرون مقر الشهر العقاري واستمعوا إلي شرح مفصل عن المقر وإجراءات العمل به، والذي يعمل بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقاً منظومة التحول الرقمي، ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة التاسعة مساءً.



جدير بالذكر أن هذا الفرع تم نقله من مقره السابق بشارع مراد بمحافظة الجيزة إلى مقره الحالي بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بعد اختيار مقر ملائم له تيسيراً على المواطنين ولكى تٌقدم الخدمات في سهولة ويسر



ويأتي افتتاح ذلك المقر استمراراً للتعاون المثمر والبناء بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية المحلية.

وذلك نفاذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيراً علي المواطنين وتلبية احتياجات وظروف كافة الفئات علي مستوي الجمهورية.

