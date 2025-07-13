وزير شؤون المجالس النيابية يهنئ رئيس محكمة النقض بمنصبه الجديد.. صور

استقبل القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض ، المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى .

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام ، والقاضي حسام الجيزاوى نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى .

خلال اللقاء، أعرب الوزير عن تمنياته لمعالي القاضي بالتوفيق والسداد في رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ، مؤكدًا على الدور الحيوي لمحكمة النقض في ضمان تطبيق صحيح القانون وحماية الحقوق والحريات.

من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا على استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية ، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكدا على عمق العلاقة بين المؤسستين، ودورهما المتكامل في دعم سيادة القانون، وإرساء دعائم الدولة الوطنية دعماً لمسيرة الدولة نحو جمهورية جديدة .