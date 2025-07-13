بينهم سيدة.. المؤبد لمتهم والمشدد لـ آخرين في خلية الإسماعيلية

قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بحكمها في إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بـ"خلية الإسماعيلية".

وعاقبت المحكمة متهما بالسجن المؤبد، ومتهمة بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن 10 سنوات لـ 3 متهمين في القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

ووجه للمتهمين العديد من الاتهامات منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية بمحكمة الإسماعيلية.