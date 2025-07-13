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الإعدام شنقا لمتهم بقضية اغتيال اللواء الشهيد نبيل فراج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام شنقا لمتهم بقضية اغتيال اللواء الشهيد نبيل فراج

اللواء نبيل فراج
اللواء نبيل فراج
أحمد مهدي

قضت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالإعدام شنقا لمتهم في إعادة محاكمته باغتيال الشهيد اللواء نبيل فراج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

جنايات مستأنف الإرهاب مجمع محاكم بدر الإعدام شنقا الشهيد اللواء نبيل فراج

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