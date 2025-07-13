الداخلية: سيدتان قامتا بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال سيدتين لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاط زوجهما فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدتين مقيمتان بمحافظة البحر الأحمر، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

