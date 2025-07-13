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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر حيثيات حبس متهم سنة في قضية تزوير عصام صاصا وشقيقه

عصام صاصا
عصام صاصا
ندى سويفى

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على المتهم بالاشتراك مع مطرب المهرجانات عصام صاصا، وشقيقه، في تزوير توكيل رسمي، بالحبس سنة مع الشغل، بعد إعادة إجراءات محاكمته.

قالت الحيثيات،  أن المتهم الرابع عصام صاصا كان قد تسبب في حادث سير أسفر عن قتل أحد الأشخاص خطأ، وكانت المحامية الخاصة به تتولى الدفاع عنه، الا انه رغب  في استبدالها بمحامٍ آخر شهير، فقد ألغى توكيلها، وغادر "مصر" إلى إمارة "دبي" لإقامة حفل بها بذات التاريخ، وإذ أراد المتهم الرابع حال وجوده بإمارة دبي استخراج توكيل عام قضايا للمحامي السالف في أسرع وقت ممكن للدفاع عنه في قضية حادث السير، وظنًا منه أن استخراج الوكالة من خارج مصر سيتطلب وقتًا غير قليل، فقد عزم على استخراج توكيل رسمي من داخل مصر -رغم وجوده خارجها- مستهدفًا تسليمه لمحاميه للدفاع عنه في الجنحة السالفة وتمثيله أمام النيابة العامة والقضاء من بعدها، عالمًا بأن استصدار مثل ذلك التوكيل وهو خارج البلاد يُعد تزويرًا في محرر رسمي.

وأوضحت الحيثيات، ان المتهم الرابع -سابق الحكم عليه- حال وجوده بإمارة "دبي" مع أخيه المتهم الأول ومع المتهم الثالث -سابق الحكم عليهما- على تزوير ذلك التوكيل واستصداره من داخل مصر بواسطة المتهم الأول بعد أن ينتحل شخصيته، فوافقاه على فكرته، وساعدهما بأن أمدهما ببياناته وصورة من توقيعاته لتقليدها وبيانات المحامي اللازم إثباتها بالتوكيل.

واضافت الحيثيات، ان المتهم الثالث ابلغ صديقه "حسني سيف الدين " برغبة المتهم الرابع في استصدار توكيل رسمي عام قضايا لمحاميه، وبأنه متعجل لسفره، وأرسل له البيانات اللازمة لذلك، وظنًا من الموظف حسن النية أن المتهم الرابع داخل مصر، فقد أبلغ صديقه رئيس مكتب توثيق شهر عقارى بالأمر، اعتقادًا بأن المتهم الرابع هو من سيوقع على الأوراق اللازمة لاستخراج التوكيل، وأرسل له بيانات المتهم الرابع ومحاميه لإثباتها بالتوكيل، فوافقه الموثق على ذلك.

وتضمنت الحيثيات، أن دور المتهم الثاني "محمود أحمد" تَحصَّل في استلام الأخير أوراق استخراج التوكيل المزور خارج مكتب التوثيق، وتحصل على توقيع شقيق مطرب المهرجانات "عصام صاصا" بدلًا منه، فوافق المتهم الثاني على ذلك عالمًا بأن ما سيقوم به يخالف الحقيقة، وعالمًا بهوية المتهم الأول وأنه ليس المعني بالتوقيع على تلك الأوراق، وأبلغ المتهم الثالث صديقه أن المتهم الثاني سيتسلم الأوراق ويستوقع الموكل عليها، فأبلغه بوجود أوراق استخراج التوكيل بمحل البقالة، فتوجه المتهم الثاني إلى المحل وتسلمها.

واشارت الحيثيات، إلى بعد تمكن المتهم الثاني من التحصل على أوراق استخراج التوكيل المُعدة مسبقًا، هاتف المتهم الأول لترتيب توقيعه على تلك الأوراق باسم المتهم الرابع، وأرسل له الموقع الجغرافي لمكان لقائهما بشارع شريف بوسط القاهرة، فتوجه له المتهم الأول للقائه بسيارة مستأجرة، فتحقق بذلك اشتراك المتهمين جميعًا مع الموثق المهمل في تزوير التوكيل الرسمي، قاصدين تغيير الحقيقة فيه واستعماله فيما زُوِّر من أجله، وترتب على ذلك ضرر تمثل في الإخلال بالثقة المفترضة في المحررات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة.

ولهذه الأسباب قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، بالحبس سنة مع الشغل، للمتهم بالاشتراك مع عصام صاصا وشقيقه في تزوير محرر رسمي.

جنايات الجيزة مطرب المهرجانات عصام صاصا الحبس

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