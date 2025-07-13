القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة عرَّض حياة المواطنين للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن أداء قائد سيارة "ربع نقل" لحركات استعراضية على طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، مُعرضا حياته والمواطنين للخطر.

القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق “يحمل رخصة قيادة منتهية”، مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التستعراض.

وجرى التحفظ على السيارة، وتاتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.