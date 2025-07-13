إصابة شخصين فى انفجار كباس تكييف داخل محل ببنها

أصيب شخصين جراء انفجار مفاجئ داخل شركة لصيانة التكييفات، بمنطقة شارع كلية العلوم في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا بوقوع دوي انفجار أسفل عقار مكوّن من 5 طوابق، وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الانفجار ناتج عن انفجار كباس في أثناء أعمال صيانة داخل الشركة، وليس نتيجة مشاجرة كما ورد في البلاغ الأولي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الإسعافات اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.