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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأسماء النهائية للمتنافسين في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية

12 مترشح.. الأسماء النهائية للمتنافسين بانتخابات مجلس الشيوخ في الإسماعيلية
12 مترشح.. الأسماء النهائية للمتنافسين بانتخابات مجلس الشيوخ في الإسماعيلية
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء القائمة النهائية لـ المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الإسماعيلية، كما أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه، أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم الجمعة القائمة النهائية لأسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت اليها. 

وبلغ عدد المترشحين على المقاعد الفردية 428 مرشحاً، منهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كلٍ من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025.

صدى البلد المرشحين انتخابات مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات محافظة الإسماعيلية

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