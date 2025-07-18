موعد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. تعرف عليه

تبدأ أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق أول أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ويُعد تصويت المصريين المقيمين خارج الجمهورية الخطوة الأولى في الاستحقاق الانتخابي، حيث يجري التصويت داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، تحت إشراف وزارة الخارجية، وسط ترتيبات تضمن النزاهة وسهولة الإجراءات.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، وبدء فترة الدعاية الانتخابية اليوم الجمعة 18 يوليو، والتي تستمر حتى قبل أيام من موعد التصويت.

وفي حال الحاجة إلى جولة إعادة، يُحدد يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26 أغسطس 2025 موعدًا لتصويت المصريين بالخارج في الإعادة، وفقًا للجدول المعلن.

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ومن المقرر أن تُعلن نتائج الجولة الأولى يوم الثلاثاء 12 أغسطس، على أن يتم الطعن على النتائج في موعد أقصاه الخميس 14 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، وهو اليوم الذي يشهد بداية الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

وتُعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، لتُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية وصحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية".