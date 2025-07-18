مع بدء الدعاية اليوم.. موعد الصمت الانتخابي لسباق مجلس الشيوخ

بدأت اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك عقب إعلان القائمة النهائية للمترشحين، تمهيدًا لانطلاق التصويت خارج وداخل البلاد خلال أغسطس المقبل.

آخر موعد للتنازل عن الترشح

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وبحسب هذا الجدول، فقد حُدد يوم الأحد الموافق 20 يوليو كآخر موعد للتنازل عن الترشح.

فيما تُجرى الانتخابات خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت، الموافقين 1 و2 أغسطس، بينما تُقام داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس 2025.

إعلان النتائج

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الجولة الأولى يوم الثلاثاء 12 أغسطس، على أن تُنشر رسميًا بالجريدة الرسمية وصحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية"، وفي نفس اليوم تبدأ فترة الدعاية لجولة الإعادة، إذا تقررت.

أما فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة فتبدأ يوم الأحد 24 أغسطس، قبل انطلاق التصويت خارج البلاد يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس، وداخليًا يومي الأربعاء والخميس 27 و28 من الشهر ذاته.

جولة الإعادة

وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، لتنشر رسميًا بنفس القنوات، وسط ترقب لمجلس جديد ينتظر تشكيله في ضوء استحقاق دستوري هام.

يذكر أن الطعون على نتيجة الجولة الأولى يجب تقديمها في موعد أقصاه الخميس 14 أغسطس، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال عشرة أيام من الجمعة 15 أغسطس وحتى الأحد 24 أغسطس.