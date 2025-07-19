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آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.. غدًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.. غدًا

آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
إسلام دياب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات  غدًا الأحد 20 يوليو 2025، آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتم نشر التنازلات بعد غد يوم الاثنين 21 يوليو 2025، بصحيفتي الأخبار والجمهورية.

وبدأت الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، أمس الجمعة 18 يوليو 2025، بعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

ونشر موقع صدى البلد القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، الجمعة الماضية.

وعلى جانب آخر، قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة بدأت بالفعل في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، من خلال تنظيم لقاءات موسعة في المدارس، ومراكز الشباب، ومع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن نشر ثقافة المشاركة مسؤولية وطنية، وأن بلوغ أقصى درجات التوعية هو أحد المرتكزات الأساسية لعمل الهيئة.

وكشف أحمد بنداري، أن الهيئة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للناخبين الاستعلام عن بياناتهم الانتخابية ومعرفة المركز الانتخابي المخصص لهم، كما تم فتح الباب أمام تعديل المركز الانتخابي واختيار أقرب مقر لسكن الناخب، سواء له أو لأفراد أسرته، بحيث يصوت الجميع في مركز انتخابي واحد.

وأوضح أحمد بنداري، أن الهيئة تلقت 2774 طلبًا لتعديل أو توحيد المراكز الانتخابية، قبل غلق باب التعديل مؤخرًا، في خطوة تهدف لتسهيل إجراءات المشاركة وتعزيز الإقبال على صناديق الاقتراع، إلا أنه تم إغلاق هذه الميزة اليوم للبدء في إعداد كشوف الناخبين بشكل نهائي.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ تنازلات عن الترشح الأخبار

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