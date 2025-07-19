حزب النور يدشن غرفة مركزية لإدارة حملات انتخابات مجلس الشيوخ

دشَّن حزب النور غرفة مركزية لإدارة الحملة الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025، برئاسة المهندس حسين فتح الباب، أمين عام الحزب، وعضوية كوادر الأمانة العامة، وعدد من أعضاء الهيئة العليا.

وأوضح المهندس حسين فتح الباب، أمين عام حزب النور، أن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بثمانية مرشحين فرديين في عدد من محافظات الجمهورية، وهي: البحيرة، المنوفية، الغربية، سوهاج، أسوان، الفيوم، القليوبية، وقنا.

وأكد "فتح الباب" أن حزب النور يحرص على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات السياسية المختلفة، انطلاقًا من رؤيته الإصلاحية التي تهدف إلى تعظيم فرص الاستفادة من مختلف الكفاءات الوطنية الجادة التي يمكن أن تسهم في بناء الوطن.

وأشار أمين عام حزب النور إلى أن الحزب يسعى للتواجد الفعال في العملية السياسية، ويبذل كافة الجهود لخدمة المواطنين والمشاركة في بناء الوطن.

الجدير بالذكر انتخابات مجلس الشيوخ من المقرر أن ينطلق التصويت للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر نفسه.