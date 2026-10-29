أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تحافظ على إقامة شراكة وتعاون مثمر في القارة الأفريقية.

وقال بوتين في كلمته في مؤتمر صحفي ،: “ بنقوم بالتعاون مع أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي في القارة، ومستعدون للعمل مع الخبراء الأفارقة في عديد المجالات”.

وأضاف بوتين: “مستعدون للمساهمة بقوة في دعم قطاع الطاقة في أفريقيا، ويمكن إنشاء محطات للطاقة النووية في عدد من البلدان الأفريقية”.

وتابع بوتين:" روسيا وأفريقيا لديهم جدول عمل كبير لتوطيد دور الدول الأفريقية على الساحة الدولية".

وأكمل بوتين:" ندعم مزيدا من التمثيل الأفريقي في المحافل الدولية والأمم المتحدة".

