بوتين للرئيس السيسي :أنت من مؤسسي منتدي التعاون الروسي الإفريقي منذ 2019

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موجها خطابه إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، " إنك من مؤسسي منتدي التعاون الروسي الإفريقي منذ عام 2019 ".

وأضاف بوتين تعقيبا علي كلمة السيسي اليوم /الخميس / خلال أعمال الجلسة العامة للقمة الروسية – الإفريقية الثالثة، المنعقدة في العاصمة الروسية موسكو، :" فخامة الرئيس ..أنت زعيم الدولة التي كانت من المؤسسين لمنتدي (روسيا- إفريقيا) في عام 2019، وأود اليوم أن أشكركم في هذه اللحظة على دعمكم لخطط التنمية ولتعاون روسيا مع القارة الأفريقية وأصدقائنا الأفارقة".

وتابع بوتين :"إنني على ثقة بأن كل الخطط التي تحدثت عنها بالأمس والتي نتحدث عنها الآن ستتحقق ويتم تنفيذها بالفعل".