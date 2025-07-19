الجبهة الوطنية: خروج المواطن للإدلاء بصوته الضمان الأساسي للعملية الانتخابية

أكد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية السيد القصير، أن الضمان الأساسي للعملية الانتخابية هو خروج المواطن لكي يدلي بصوته ويختار من يشاء، فلا يوجد توجيه لاختيار شيء معين.

وأشار الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن المواطن لا بد أن يخرج ويدلي بصوته ويمارس حقه الدستوري، فهذا الأمر واجب وطني، ويجب أن يؤمن المواطنين بهذا الأمر.

خروج المواطن للعملية الانتخابية

ولفت إلى أن خروج المواطن للعملية الانتخابية يعطي رسالة للعالم أن الدولة المصرية دولة مستقرة بها ديمقراطية تدعم مؤسسات الدولة.

قائمة وطنية

وأشار إلى أن الأحزاب توافقت على قائمة وطنية من أجل مصر، والممثلة من 12 حزبا، وبالتالي فإن الخروج لدعم القائمة هو نوع من التشارك.