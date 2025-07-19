له وزنه.. السيد القصير: مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة التشريعية

قال الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية السيد القصير إن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة التشريعية،كونه يضم العديد من القامات التي تعبر عن رأيها في القوانين والتشريعات وما يحال إليها من الدولة أو مجلس النواب، مشددا على أن مجلس الشيوخ له وزنه.

واجب وطني وحق دستوري

وأضاف الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن الهدف من الانتخابات تكمن في أهمية المشاركة في المقام الأول، موضحا: «احنا عاوزين نقول للمواطن المصري أخرج وأدلي بصوتك من أجل مصر، دا واجب وطني وحق دستوري، خروجك بصوتك وخروجك للمشاركة تدعم العملية الديمقراطية والتعددية، بتمكنا من أننا نمثل كل الاتجاهات في المجلس، انك لتعبر بصوتك وتساهم في اختيار ممثلي الشعب برأيك».

واستكمل «القصير»: «خروجك بصوتك معناه انك تساهم في بناء الدولة ودعم اتخاذ القرار، أما ان الانسان ما يخرجش معناه انك بتدي فرصة لان ممكن يأتي مرشحين أو نواب لا يمثلوك».