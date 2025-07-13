السيد القصير : خطة إعلامية مشتركة لتحفيز المشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة

قال السيد قصير امين حزب الجبهة الوطنية إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عددها لضمان منافسة شريفة وحرة بنظرة حضارية.

وأضاف أن النموذج التشاركي بين قِيادات الأحزاب أثبت نجاحه، مشيرًا إلى أن حزب الجبهة الوطنية كان يؤكد منذ البداية على توسيع المشاركة السياسية والتفاهم حول القضايا الوطنية من أجل مصر.

وأكد أهمية ممارسة الحق الدستوري بشكل راقٍ ومنظم، ودعم توجيهات الرئيس بشأن تعزيز دور الشباب والمرأة، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة الأحزاب في توعية الشباب وزيارتهم للمشروعات القومية لتعريفهم بالدور التنموي للدولة.

وأوضح أن هناك خطة إعلامية مشتركة لتحفيز المشاركة، مع انتظار اجتماع رابع لمتابعة تنفيذها في مقر التحالف الاجتماعي، بدعوة من حزب مستقبل وطن.