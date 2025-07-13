برلماني: مشاركة الرئيس في قمة الاتحاد الإفريقي تعكس ثوابت الدولة تجاه القارة

قال الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، والمقرر عقدها صباح الأحد في مالابو، تؤكد أن مصر تتحرك بثبات نحو تعزيز حضورها في قلب القارة الإفريقية.

وأكد مهران ، أن هذه المشاركة تأتي في إطار رؤية مصر الواضحة تجاه دعم مسار التعاون المشترك بين الدول الإفريقية، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي تتطلب وحدة الصف وتكامل الجهود بين الشعوب الإفريقية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع إفريقيا في مقدمة أولوياته، سواء عبر مبادرات تنموية أو تحركات دبلوماسية فاعلة، مشيرًا إلى أن مشاركته في مثل هذه القمم تسهم في ترسيخ الدور المصري كحلقة وصل محورية في القضايا الإفريقية، لا سيما المرتبطة بالتنمية المستدامة والسلم والأمن.

واختتم مهران تصريحاته، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع القارة، وأن القيادة السياسية حريصة على فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي تُترجم إلى فرص حقيقية تحقق تطلعات الشعوب الإفريقية في الاستقرار والازدهار.