برلمانية: الوظائف الديناميكية للشباب.. والخبرة لمجالات الإدارة

رفضت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مقترح برلماني بشأن رفع سن التقدم للوظائف الحكومية لـ 45 عامًا، مؤكدة أن هناك وظائف تعتمد علي الخبرة والمجهود الذهني كسلك الإدارة والتخطيط ، وفي هذه الحالة يمكن رفع السن فوق الأربعين، حيث أن الخبرة تزيد المتقدم قوة و ترفع من قدراته.

وأوضحت "سعيد" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هناك أيضا وظائف تناسب الشباب أكثر، كونها تحتاج للحركة والتفاعل و المرونة و هي صفات تتوفر لدي الشباب بشكل كبير.



واختتمت "سعيد" حديثها قائلة: "فكرة تحديد السن بالنسبة لي أمر غريب فكل وظيفة لها متطلباتها".



وتجدر الإشارة إلى أن النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، طالبت بإعادة النظر من جديد في قواعد واشتراطات التقدم للقبول في المسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن بينها تعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.