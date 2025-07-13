برلماني: رفع سن التقدم للوظائف الحكومية لـ 45 عامًا فرصة لاستقطاب الكفاءات

أيد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، مقترح رفع سن التقدم للوظائف الحكومية لـ 45 عامًا، مؤكدا أن الدولة خلال الفترة الأخيرة حرصت على خلق وظائف جديدة للشباب مما يسهم في خفض معدلات البطالة.



و أشار " الشوربجي" في تصريح لـ"صدى البلد" ألى أن الكثير من المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية يشكون من شرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا،مؤكدا أنه يحرم الكثير من الشباب ممن تجاوزت أعمارهم 30 عامًا من فرص العمل مما يتسبب في كثرة عدد البطالة .

وأكد عضو النواب أن أغلب هؤلاء الشباب حاصلين على درجات وشهادات علمية، ومن ذوي الكفاءات والخبرة اللازمة في سوق العمل، لكن هذا الشرط يشكل عائقا كبيرا أمام التحاقهم بوظيفة ما.



ولفت عضو النواب إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها كل ربوع مصر والتي أسهمت في توفير فرص عمل استفاد منها الكثير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتجدر الاشارة إلى أن طالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر من جديد في قواعد واشتراطات التقدم للقبول في المسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن بينها تعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.