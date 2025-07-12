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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة 2025.. تفاصيل التقديم

بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة 2025.. تفاصيل التقديم
بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة 2025.. تفاصيل التقديم
عبد العزيز جمال

في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته التوسعية للعام 2025، أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع "لينكد إن" عن عدد من الوظائف الشاغرة في فروعه المختلفة، خاصة في مجال ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، سعيًا إلى دعم جودة الخدمات المصرفية والتمويلية، وجذب الكفاءات المؤهلة الطامحة لتطوير مسيرتها المهنية داخل واحد من أبرز البنوك العاملة في السوق.

الفرص التي يطرحها البنك تفتح آفاقًا مهنية واسعة أمام أصحاب الخبرة في القطاع المصرفي، لا سيما في مجالات تقييم وتحليل ملفات الائتمان، بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري والمعايير الداخلية الصارمة لبنك القاهرة.

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة 2025

حدد البنك عبر إعلانه مجموعة من المهام التي تقع ضمن نطاق عمل المقبولين في هذه الوظائف، والتي تعكس طبيعة الدور الحيوي الذي سيلعبه الموظف داخل فريق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل المسؤوليات في ما يلي:

  • إجراء مراجعة أولية دقيقة للمستندات التي تقدمها إدارة الأعمال والتأكد من استيفائها كافة المتطلبات الرسمية.
  • التواصل المباشر مع فريق الأعمال لضمان استكمال المستندات وتوفير أي بيانات إضافية ضرورية.
  • التدقيق في دقة البيانات المالية والتحقق من صحة المستندات القانونية والمحاسبية.
  • تحديد الغرض التمويلي والتأكد من توافقه مع المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
  • إدخال وتحليل القوائم المالية باستخدام الأنظمة المعتمدة داخل البنك.
  • احتساب الاحتياج التمويلي على أساس رأس المال العامل والدورة التشغيلية.
  • تقييم خطط السداد الأساسية والبديلة ومقارنتها بالمعايير الائتمانية.
  • تحليل الطلبات الائتمانية بالنظر إلى التركيز الصناعي والغرض من التمويل.
  • الالتزام الكامل بالسياسات والتعليمات التنظيمية وتوثيق جميع المعاملات اليومية.
  • تقييم المخاطر الائتمانية وتحديد وسائل تغطيتها بفعالية.
  • تحليل جودة الضمانات المقدمة مقابل التمويل.
  • صياغة التوصيات النهائية لطلبات التمويل بناءً على التحليل الفني.
  • تحديد أي استثناءات تتعلق بالعمولات أو التسعير ورفعها للجان المختصة.
  • الرد على طلبات الائتمان خلال المهلة المحددة مع ضمان تقديم تقييم دقيق ومهني.
  • متابعة حالات التمويل المنتهية، والمستندات منتهية الصلاحية، والانحرافات والمتأخرات.

شروط التقديم لوظائف بنك القاهرة 2025

لتقديم طلب ناجح لهذه الوظائف، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي تعكس جدية البنك في استقطاب كفاءات ذات طابع مهني مميز، وهي كالتالي:

  • امتلاك خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال تقييم المخاطر الائتمانية.
  • الحصول على دورة ائتمان معتمدة (Credit Course) تُعد شرطًا أساسيًا للقبول.
  • التمكن من كتابة التوصيات باللغة العربية بصورة احترافية.
  • الحصول على شهادة جامعية بتقدير لا يقل عن "جيد".

طريقة التقديم على وظائف بنك القاهرة 2025

يمكن للراغبين في التقديم إرسال سيرهم الذاتية من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع LinkedIn، ومتابعة خطوات التقديم للوظيفة المعلن عنها، حيث يُفضل الإسراع في التقديم نظرًا لمحدودية عدد الوظائف.

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