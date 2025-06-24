وظائف بنك مصر 2025 لحديثي التخرج.. التفاصيل والشروط وخطوات التقديم

أعلن بنك مصر عن فتح باب التقديم على وظائف بنك مصر لشغل وظيفة ممثل خدمة عملاء بفروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن سعيه لاستقطاب الكفاءات الشابة من خريجي الأعوام من 2022 حتى 2024، وتنشيط دماء جديدة ضمن صفوفه. يأتي هذا الإعلان ضمن جهود البنك المستمرة لإثراء القطاع المصرفي بخبرات مهنية عالية، وتعزيز جودة الخدمات التي يقدمها لعملائه على مدار الساعة، تماشيًا مع خطته التوسعية وتنفيذًا لاستراتيجيات تطوير الموارد البشرية.

المهام المطلوبة ضمن وظائف بنك مصر

تركز وظائف بنك مصر على تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة وتنفيذ المهام التالية:

• التعامل مع العملاء وتنفيذ معاملاتهم البنكية اليومية بكفاءة، بما يشمل عمليات السحب، الإيداع، والتحقق من أرصدة الحسابات.

• تقديم الدعم للعملاء وتقديم المشورة بشأن خدماتهم البنكية ومساعدتهم على فتح الحسابات البنكية وتنفيذ الطلبات.

• ضمان امتثال جميع العمليات للإجراءات الرقابية المعتمدة من قبل البنك، وتنفيذ سياسات مكافحة الاحتيال (Compliance) وضوابط التحقق من هوية العملاء (KYC).

• جمع معلومات المنتجات البنكية، وتنفيذ الإجراءات المتصلة بالشكاوى ومتابعتها حتى حلها.

شروط الالتحاق بوظائف بنك مصر

وحدّد بنك مصر عدة شروط للراغبين في الالتحاق بوظائفه على مستوى الجمهورية، على رأسها:

• أن يكون المتقدم من خريجي الأعوام 2022، 2023، أو 2024.

• امتلاك خبرة عملية تتراوح من 0 إلى 3 سنوات على الأكثر بمجال الخدمات البنكية.

• إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الحاسب، خاصة حزمة برامج Microsoft Office.

• ألا يوجد أقارب من الدرجة الثالثة ضمن العاملين الحاليين ببنك مصر.

• ألا يكون المتقدم قد خاض اختبارات سابقة للبنك، وألا يقل محل سكنه عن محافظات القاهرة الكبرى.

مميزات العمل ضمن وظائف بنك مصر

توفر وظائف بنك مصر العديد من المزايا التي تجعلها محط اهتمام الكثير من الخريجين، على رأسها:

• بيئة عمل محفّزة ومتكاملة تضمن التدريب والتطوير المهني على أعلى مستوى.

• تأمينات اجتماعية وطبية ومكافآت سنوية تعتمد على مستوى الأداء.

• حوافز ومزايا اجتماعية ومصرفية تشجع على الابتكار وتعزز روح العمل ضمن منظومة احترافية متقدمة.

خطوات التقديم على وظائف بنك مصر

أتاح بنك مصر إمكانية التقديم على هذه الوظائف من خلال منصته الرقمية، وذلك عبر الخطوات التالية:

تحميل تطبيق Easy Apply المتاح على متجري Google Play وApp Store. إنشاء حساب على التطبيق باستخدام البريد الإلكتروني. البحث عن الوظيفة تحت مسمى «Customer Service Representative – Banque Misr». الضغط على خيار «تقدم الآن»، ثم استكمال البيانات وتحميل المستندات المطلوبة.

• كما يمكن التقديم من خلال موقع التوظيف لينكدن عبر هذا الرابط.

وتمثل وظائف بنك مصر فرصة مميزة للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية والعمل ضمن مؤسسة مصرفية عريقة، حيث توفر برامج تدريبية مهنية، وبيئة عمل متقدمة، ومزايا وحوافز تتناسب مع تطلعات الشباب الطموح. وتنصح إدارة البنك المتقدمين بمتابعة المرحلة القادمة، والتأكد من استيفاء كافة الشروط قبل تقديم الطلب عبر القنوات الرسمية، للاستفادة من هذه الفرصة التي تفتح بابًا نحو مستقبل مهني متميز ضمن القطاع البنكي المصري.