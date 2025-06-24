قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الراجل ومراته ضربوا البنت| فستان سهرة يشعل حي السلام بـ خناقة عنيفة
أمين الإفتاء يكشف أعظم حقوق الزوجة على الرجل
كأنك شديت فيشة .. لميس الحديدي تعلق على نهاية الحرب الإيرانية الإسرائيلية
الأوروبية للسياسات: أسواق النفط تفاءلت بإعلان ترامب
تشكيل بايرن ميونخ ضد بنفيكا بكأس العالم للأندية.. مولر يقود الهجوم
ما مبطلات الصلاة؟ أفعال احذر منها أثناء الفرائض اليومية
نقل الكهرباء تبحث مع وفد نيجيري التعاون في الطاقة المتجددة ..صور
أحمد موسى: نمتلك جيشا وطنيا عظيما ولازم نعرف قيمته
أمين الإفتاء يحذر: الحياة الزوجية ليست شهوة عابرة
كان بيعمل إيه.. أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة بورتو
أحمد موسى يحذر من تغلغل الموساد الإسرائيلي في بعض الدول
مُزيّنة بـ1220 كليو حرير وذهب وفضة.. الكعبة المشرفة ترتدي الكسوة الجديدة .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف بنك مصر 2025 لحديثي التخرج.. التفاصيل والشروط وخطوات التقديم

بنك مصر
بنك مصر

أعلن بنك مصر عن فتح باب التقديم على وظائف بنك مصر لشغل وظيفة ممثل خدمة عملاء بفروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن سعيه لاستقطاب الكفاءات الشابة من خريجي الأعوام من 2022 حتى 2024، وتنشيط دماء جديدة ضمن صفوفه. يأتي هذا الإعلان ضمن جهود البنك المستمرة لإثراء القطاع المصرفي بخبرات مهنية عالية، وتعزيز جودة الخدمات التي يقدمها لعملائه على مدار الساعة، تماشيًا مع خطته التوسعية وتنفيذًا لاستراتيجيات تطوير الموارد البشرية.

المهام المطلوبة ضمن وظائف بنك مصر

تركز وظائف بنك مصر على تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة وتنفيذ المهام التالية:

• التعامل مع العملاء وتنفيذ معاملاتهم البنكية اليومية بكفاءة، بما يشمل عمليات السحب، الإيداع، والتحقق من أرصدة الحسابات.

• تقديم الدعم للعملاء وتقديم المشورة بشأن خدماتهم البنكية ومساعدتهم على فتح الحسابات البنكية وتنفيذ الطلبات.

• ضمان امتثال جميع العمليات للإجراءات الرقابية المعتمدة من قبل البنك، وتنفيذ سياسات مكافحة الاحتيال (Compliance) وضوابط التحقق من هوية العملاء (KYC).

• جمع معلومات المنتجات البنكية، وتنفيذ الإجراءات المتصلة بالشكاوى ومتابعتها حتى حلها.

شروط الالتحاق بوظائف بنك مصر

وحدّد بنك مصر عدة شروط للراغبين في الالتحاق بوظائفه على مستوى الجمهورية، على رأسها:

• أن يكون المتقدم من خريجي الأعوام 2022، 2023، أو 2024.

• امتلاك خبرة عملية تتراوح من 0 إلى 3 سنوات على الأكثر بمجال الخدمات البنكية.

• إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الحاسب، خاصة حزمة برامج Microsoft Office.

• ألا يوجد أقارب من الدرجة الثالثة ضمن العاملين الحاليين ببنك مصر.

• ألا يكون المتقدم قد خاض اختبارات سابقة للبنك، وألا يقل محل سكنه عن محافظات القاهرة الكبرى.

مميزات العمل ضمن وظائف بنك مصر

توفر وظائف بنك مصر العديد من المزايا التي تجعلها محط اهتمام الكثير من الخريجين، على رأسها:

• بيئة عمل محفّزة ومتكاملة تضمن التدريب والتطوير المهني على أعلى مستوى.

• تأمينات اجتماعية وطبية ومكافآت سنوية تعتمد على مستوى الأداء.

• حوافز ومزايا اجتماعية ومصرفية تشجع على الابتكار وتعزز روح العمل ضمن منظومة احترافية متقدمة.

خطوات التقديم على وظائف بنك مصر 

أتاح بنك مصر إمكانية التقديم على هذه الوظائف من خلال منصته الرقمية، وذلك عبر الخطوات التالية:

  1. تحميل تطبيق Easy Apply المتاح على متجري Google Play وApp Store.
  2. إنشاء حساب على التطبيق باستخدام البريد الإلكتروني.
  3. البحث عن الوظيفة تحت مسمى «Customer Service Representative – Banque Misr».
  4. الضغط على خيار «تقدم الآن»، ثم استكمال البيانات وتحميل المستندات المطلوبة.

• كما يمكن التقديم من خلال موقع التوظيف لينكدن عبر هذا الرابط.

وتمثل وظائف بنك مصر فرصة مميزة للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية والعمل ضمن مؤسسة مصرفية عريقة، حيث توفر برامج تدريبية مهنية، وبيئة عمل متقدمة، ومزايا وحوافز تتناسب مع تطلعات الشباب الطموح. وتنصح إدارة البنك المتقدمين بمتابعة المرحلة القادمة، والتأكد من استيفاء كافة الشروط قبل تقديم الطلب عبر القنوات الرسمية، للاستفادة من هذه الفرصة التي تفتح بابًا نحو مستقبل مهني متميز ضمن القطاع البنكي المصري.

وظائف بنك مصر بنك مصر شروط الالتحاق بوظائف بنك مصر مميزات العمل ضمن وظائف بنك مصر خطوات التقديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الهجرة النبوية الشريفة

كم يوما استغرقت الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة؟

الشيخ عويضة عثمان

أمين الإفتاء: "وعاشروهن بالمعروف" ليست مجرد وصية بل أمر رباني

أذكار السفر

أذكار السفر.. اعرف ماذا يقال عند الذهاب إلى مكان بعيد

بالصور

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

احترس.. الإستحمام بالماء البارد في الحر يضر أكثر مما ينفع

كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟

مفاجأة.. تناول الأطعمة السبايسي يخفض درجة حرارة الجسم في الصيف

تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف
تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف
تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. من يطلق قرار الحرب؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

المزيد