بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للشباب

يبحث عدد كبير من الشباب عن فرص العمل التي اعلنها بنك مصر، في إطار خططه التوسعية لتعزيز بيئة العمل بكفاءات شابة ومؤهلة، وذلك من خلال أعلان حاجته لتعيين مهندس تيار خفيف (Light Current Engineer – Installation) من خريجي كليات الهندسة، وذلك ضمن استراتيجية البنك لدعم منظومة البنية التحتية التكنولوجية بالفروع والمباني الإدارية.

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تفاصيل وظيفة مهندس تيار خفيف في بنك مصر

أوضح البنك أن الوظيفة متاحة لحديثي التخرج وحتى 5 سنوات خبرة، بشرط أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة، ويشمل عمل مهندس التيار الخفيف تركيب ومتابعة أنظمة الأمن والسلامة التقنية، والتي تتضمن:

أنظمة كاميرات المراقبة CCTV

أجهزة الإنذار والإنذار المبكر

أنظمة التحكم في الدخول Access Control

أنظمة الاتصالات الداخلية والخارجية

المهام الوظيفية المطلوبة لوظائف بنك مصر



إعداد المواصفات الفنية للأجهزة والأنظمة الأمنية المطلوبة للفروع الجديدة أو عند عمليات الإحلال والتجديد.

تقدير احتياجات البنك من الأنظمة التقنية في مشروعات التطوير والتوسعات.

متابعة أعمال الصيانة خلال فترات الضمان والتنسيق مع شركات الدعم الفني والموردين لحل الأعطال.

الإشراف على أداء شركات الصيانة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة في جميع المرافق.

تنفيذ جولات ميدانية للفروع للكشف المبكر عن الأعطال وإجراء الصيانة الوقائية اللازمة.

الالتزام الكامل بمعايير السلامة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال الفنية.

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف بنك مصر



الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة، ويفضل في تخصصات الكهرباء أو الإلكترونيات أو الاتصالات.

الإقامة الدائمة بالقاهرة شرط أساسي.

خبرة من 0 إلى 5 سنوات في مجال التيار الخفيف أو المجالات التكنولوجية ذات الصلة.

يشترط ألا يكون للمتقدم أقارب يعملون بالبنك حتى الدرجة الرابعة، لضمان الحيادية والشفافية في التوظيف.

رابط التقديم على الوظيفة

أعلن بنك مصر أن التقديم متاح عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع LinkedIn من خلال الرابط التالي:

رابط التقديم على وظيفة مهندس تيار خفيف في بنك مصر بحساب البنك.

وظائف بنك مصر ٢٠٢٥

تأتي هذه الخطوة من بنك مصر في إطار سعيه المتواصل لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة في القطاعات الهندسية والتكنولوجية المتخصصة، بما يواكب التطورات السريعة في البنية التحتية الرقمية للمؤسسات المصرفية.

وتعد وظيفة مهندس التيار الخفيف إحدى الوظائف الفنية الحيوية، التي تسهم في دعم منظومة الأمن والسلامة داخل فروع البنك على مستوى الجمهورية