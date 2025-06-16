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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم.. الجيش الإيراني: لدينا بنك أهداف لضرب إسرائيل

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
أسامة علي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير: 

الطوارئ الإسرائيلية: وقوع إصابات نتيجة سقوط صواريخ إيرانية في حيفا
كشفت هيئة الطوارئ الإسرائيلية عن وقوع إصابات عدة؛ نتيجة سقوط صواريخ إيرانية في حيفا. 
 

دبلوماسي: نتنياهو دمر الأمن الإسرائيلي.. والموساد لا يعمل بمفرده في إيران
كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الموساد لا يعمل بمفرده كجهاز استخبارات داخل إيران، بل هناك أجهزة أخرى تتعاون معها ولكنها تبقى دائمًا في الظل.
 

لميس الحديدي: مواقف ترامب من الحرب بين إيران وإسرائيل متأرجحة
قالت الإعلامية لميس الحديدي أن الأخطار تتزايد مع استمرار التصعيد في المنطقة بين إيران وإسرائيل، فالصين أعلنت الدعم الكامل لإيران ومن قبلها باكستان، ثم سيناريوهات استمرار استهداف المنشآت النووية؛ لأن رئيس وزراء الاحتلال قال إنه لن يوقف الحرب إلا بعد التأكد من القضاء على المشروع النووي الإيراني.
 

الجيش الإيراني: على الإسرائيليين المغادرة فلن تكون هناك مناطق صالحة للسكن
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: لدينا بنك أهداف شامل في إسرائيل وسنستهدف النقاط الحيوية.
 

تستخدم للمرة الأولى.. إعلام إيراني يعلن إطلاق صواريخ جديدة على تل أبيب
كشف إعلام إيراني، أن الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا، تستخدم للمرة الأولى، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
 

أحمد موسى: رؤية الرئيس السيسي لمنع انتشار السلاح النووي يجب أن تتحول لموقف عربي إسلامي دولي
أكد الإعلامي أحمد موسى أن إيدي كوهين، ضابط المخابرات الإسرائيلية، اعترف بأن ما قامت به إسرائيل في 2011 يتطلب التكرار مرة أخرى الآن في مصر.
 

الطيران المدني الإسرائيلي: إغلاق كامل للمطارات والمجال الجوي
أعلن الطيران المدني الإسرائيلي عن إغلاق كامل للمطارات والمجال الجوي جراء التصعيد مع إيران.
 

هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب طالبت رسميا بإقامة تحالف دولي ضد إيران
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب طالبت رسميا بإقامة تحالف دولي؛ للمساعدة في الدفاع عن إسرائيلـ واعتراض الصواريخ الإيرانية.
 
أحمد موسى: إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم ولم تهاجم القواعد الأمريكية

أكد الإعلامى أحمد موسى، أن ترامب لم ينفي أن بلاده قد تدخل الحرب على إيران وهنا يكون الحديث عن حرب شاملة لأن إيران وضعت خطوط حمراء وهو أن مشاركة واشنطن يعني توسع الحرب.
 

أحمد موسى: إسرائيل تحولت للضرب في العمق الإيراني
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل تحولت للضرب في العمق الإيراني مثل استهداف مطار مشهد شرق إيران وهذه أطول عملية بالنسبة لإسرائيل.

أحمد موسى السيسى اخبار التوك شو

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