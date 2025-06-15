دبلوماسي: نتنياهو دمر الأمن الإسرائيلي.. والموساد لا يعمل بمفرده في إيران

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الموساد لا يعمل بمفرده كجهاز استخبارات داخل إيران، بل هناك أجهزة أخرى تتعاون معها ولكنها تبقى دائمًا في الظل.

وتابع هريدي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو دمر الأمن الإسرائيلي.

وأضاف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل ليس وحدها في المواجهة العسكرية مع إيران، حيث إن الأسطول السادس الأمريكي حرك قطع بحرية للدفاع عنها.

وأضاف أن الغرب كله يقدم الدعم العسكري المباشر لإسرائيل، مضيفا أن هناك خلافات معروفة كانت بين مصر والثورة الإسلامية في المنطقة، موضحا أن مصير المنطقة يخص شعوب المنطقة والعرب تحديدا.

وتابع قائلا : أن الإيرانيين يلقنون الإسرائيليين درسا قويا، مفاده إن أردتم العيش بسلام عيشوا ولكن ليس بشروطكم وإن استخدمتم القوة فنحن نستخدم القوة في المقابل.