هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب طالبت رسميا بإقامة تحالف دولي ضد إيران

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب طالبت رسميا بإقامة تحالف دولي؛ للمساعدة في الدفاع عن إسرائيلـ واعتراض الصواريخ الإيرانية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

سلسلة غارات جوية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ سلسلة غارات جوية مكثّفة استهدفت "عشرات منصّات الصواريخ" في غرب إيران، ما يكرّس انتقال المواجهة من تصدّي الهجمات إلى ضرب القدرات الإيرانية الصاروخية بشكل مباشر، وفقا لوول ستريت جورنال.

وبحسب بيانات عسكرية رسمية، وردت عبر الإذاعة الوطنية الإسرائيلية، انطلقت الطائرات الإسرائيلية في موجتين رئيستين خلال الـ24 ساعة الماضية.