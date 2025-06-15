نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة للعملية الإسرائيلية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة للعملية الإسرائيلية.

جاء حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم طائرة إيرانية تتزود بالوقود في مطار مشهد، واستهدافها يعتبر الضربة الأبعد منذ بدء الهجوم على إيران.

على صعيد آخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن مقتل الرائد احتياط نوعام شيمش، البالغ من العمر 21 عامًا، الذي يشغل منصب قائد فصيل في كتيبة شمشون (92) التابعة للواء كفار، وذلك خلال عملية عسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد استهدافه بنيران مضادة للدبابات.

وأكد الجيش الإسرائيلي كذلك إصابة جندي آخر بجروح طفيفة في نفس العملية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالته الصحية أو سير الاشتباكات التي أدت إلى الحادث.