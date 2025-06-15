قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميار شريف تتوج بلقب بطولة بياريتز الفرنسية للتنس
أحمد موسى: لا منتصر في حرب إيران وإسرائيل.. وتل أبيب تخفي حجم الخسائر الحقيقي
تهنئة السنة الهجرية الجديدة.. 5 رسائل لمديرك و40 للأهل والأصدقاء
إمام عاشور يعود لفندق إقامة الأهلي بميامي
أحمد موسى: مصر خط أحمر في مواجهة المخططات المشبوهة ولن تسمح بالفوضى
بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى مطار ميامي لمواجهة بالميراس البرازيلي
تصعّد تحذيراتها وتطالب بخروج المستوطنين فورا.. إيران: إسرائيل ستصبح "غير صالحة للسكن"
أمير هشام: تريزيجيه اعتذر للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد ضياع ركلة الجزاء
الاحتلال ينشر لحظة قصف منصة إطلاق صواريخ أرض-أرض تابعة لإيران
جراحة ناجحة لـ إمام عاشور بعد الإصابة.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالته
باريس سان جيرمان يتقدم بهدفين على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول
شاهد.. عودة إمام عاشور إلى فندق الإقامة بعد إجراء جراحة الترقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة للعملية الإسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو
أسامة علي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة للعملية الإسرائيلية.

جاء حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم طائرة إيرانية تتزود بالوقود في مطار مشهد، واستهدافها يعتبر الضربة الأبعد منذ بدء الهجوم على إيران.

على صعيد آخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن مقتل الرائد احتياط نوعام شيمش، البالغ من العمر 21 عامًا، الذي يشغل منصب قائد فصيل في كتيبة شمشون (92) التابعة للواء كفار، وذلك خلال عملية عسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد استهدافه بنيران مضادة للدبابات.

وأكد الجيش الإسرائيلي كذلك إصابة جندي آخر بجروح طفيفة في نفس العملية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالته الصحية أو سير الاشتباكات التي أدت إلى الحادث.

نتنياهو اخبار التوك شو إيران صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

الكهرباء

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية يتابع انطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

محافظ الدقهلية يتابع انطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

قافلة طبية مجانية

توقيع الكشف على 1697 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ

محكمة

المشدد 5 سنوات لعاطل ابتز فتاة بنشر صورها وتهديدها بالقليوبية

بالصور

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله

بسبب مادة التحلية.. دراسة| مشروبات الطاقة ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

مخاطر إستهلاك مشروبات الطاقة التي تحتوي على محلى الإريثريتول
مخاطر إستهلاك مشروبات الطاقة التي تحتوي على محلى الإريثريتول
مخاطر إستهلاك مشروبات الطاقة التي تحتوي على محلى الإريثريتول

فيديو

افخاي ادرعي

عينيه فضحته .. علامات الارتباك تظهر على أفيخاي أدرعي .. ماذا حدث؟

باسكال مشعلاني

حابين التريند .. باسكال مشعلاني تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل| خاص

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد