تركيا: الصراع بين إيران وإسرائيل مقلق والدبلوماسية السبيل الوحيد لإنهائه

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث قال وزير الخارجية التركي، إن الصراع بين إيران وإسرائيل مقلق والسبيل الوحيد لإنهائه هو الدبلوماسية.





ووفقًا لعدة وكالات أنباء إيرانية، قال قائد حرس الحدود، العميد أحمد على غودرزي: “عقب الغارة الجوية التي شنها الكيان الصهيوني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا النظام الخبيث كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد”.

وأكد على أن الفضل في تدمير تلك المسيرات يعود للجهوزية العالية ويقظة وحدات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي.