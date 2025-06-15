مسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم نضربها بعد

ذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، أنّ لدى الاحتلال قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم نضربها بعد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأفادت بلدية تل أبيب بوجود أكثر من 20 مفقودا تحت أنقاض المبنى الذي أصيب مباشرة بصاروخ إيراني، فيما أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مقتل وإصابة المئات في بات يام نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ باليستي على مبنى الليلة وفي مناطق أخرى.

ومنذ الليلة الماضية، قُتل 10 أشخاص في مواقع مختلفة.

وأفادت الشرطة الاحتلالية بأن عدد المفقودين في بات يام هو 7.





وذكرت الأنباء، أن 61 بناية ضخمة تضررت كليا وجزئيا، بينها 10 على الأقل ستهدم بشكل كامل نتيجة الضرر البالغ بعد القصف الصاروخي الإيراني على "بيت يام" وسط فلسطين المحتلة.

كما أصاب القصف الإيراني معهد وايزمان للعلوم جنوب “تل أبيب”، حيث قال المعهد بتضرر عدد من منشآته في القصف الإيراني الليلة الماضية.