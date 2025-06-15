بها قوات أمريكية.. انفجارات عنيفة داخل محيط قاعدة عين الأسد بالعراق

وقعت انفجارات عنيفة، اليوم الأحد، داخل محيط قاعدة “عين الأسد” الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وسُمع دوي انفجارات متتالية تخللها أصوات صافرات إنذار، فيما لم تُعلن بعد الجهات الرسمية العراقية أو الأمريكية عن تفاصيل الحادث أو أسبابه.

وشهدت قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار استنفارا أمنيا مع إغلاق بواباتها الرئيسية وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد الضربة الإسرائيلية لطهران ورد طهران القوي.

وسبق وأفاد مصدر أن القوات الأمريكية كثفت دوريات التمشيط حول القاعدة وتعامل الوضع كتهديد فعلي محتمل وسط حالة إنذار قصوى.



وتعد القاعدة من أكبر المواقع العسكرية الأمريكية في العراق وتأتي هذه الإجراءات وسط دعوات داخلية متصاعدة لإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي أو العراقي بشأن طبيعة الانفجارات أو وجود خسائر بشرية أو مادية.