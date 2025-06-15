قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور»: غموض مصير عبدالله السعيد مع الزمالك.. وجلسة حاسمة بعد الإجازة
عقب تراجعه بقوة.. أسعار البيض في الأسواق اليوم الأحد 15-6-2025
هل العمل في الحر الشديد له ثواب يختلف عن الأيام العادية؟.. الأزهر يجيب
امتحانات الثانوية العامة | الطلاب يتوافدون على اللجان لآداء "الدين والتربية الوطنية"
ترامب: إذا تعرضنا لهجوم من إيران فسنرد بأقصى قوة
مقتـ.ــل ضابط إسرائيلي في اشتباكات خان يونس جنوب قطاع غزة
زوجة في دعوى خلع: مهما ألبس مش عاجبه.. وبيقارني بكل الستات
دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك
أسعار الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 بمستهل تعاملات الأسبوع
كأس العالم للأندية| «بن رمضان»: أغلقنا صفحة إنتر ميامي ونركز في مباراة بالميراس
خسارة فيك التيشيرت.. محمد العدل يفتح النار على حسين الشحات بعد التعادل أمام إنتر ميامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتـ.ــل ضابط إسرائيلي في اشتباكات خان يونس جنوب قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن مقتل الرائد احتياط نوعام شيمش، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يشغل منصب قائد فصيل في كتيبة شمشون (92) التابعة للواء كفار، وذلك خلال عملية عسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد استهدافه بنيران مضادة للدبابات.

إصابة جندي آخر خلال العملية

أكد الجيش الإسرائيلي كذلك إصابة جندي آخر بجروح طفيفة في نفس العملية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالته الصحية أو سير الاشتباكات التي أدت إلى الحادث.

ونفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية عسكرية معقدة استهدفت قوات وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك في تصعيد جديد يشهده القطاع وسط استمرار المواجهات.

تفاصيل العملية العسكرية

وفي بيان لها، أوضحت كتائب القسام أن عناصرها تمكنوا من استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين من خلال استخدام عبوتي "شواظ" وعبوة أخرى أطلقت عليها اسم "عبوة العمل الفدائي"، مؤكدة أن إحدى وحداتها الخاصة تقدمت بعد التفجير المباشر وتمكنت من تصفية أحد الجنود الإسرائيليين من مسافة قريبة للغاية.

وأشار البيان إلى أن قوة إنقاذ إسرائيلية هرعت سريعًا إلى موقع التفجير في محاولة لإجلاء المصابين، غير أن مقاتلي القسام كانوا قد أعدوا حقل ألغام مسبق، فتم تفجيره لحظة اقتراب القوة، ما أسفر عن وقوع إصابات جديدة في صفوف الجنود، مع رصد عمليات إجلاء مكثفة عبر مروحيات عسكرية لنقل القتلى والجرحى من مكان العملية.

تصعيد متزامن بإطلاق صواريخ من غزة

في سياق متصل، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين من جنوب قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأوضح المتحدث، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الصاروخين سقطا في مناطق مفتوحة ولم يسفرا عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأكد أن القيادة العسكرية تتابع التطورات عن كثب وتُجري تقييمات مستمرة للوضع الأمني في المناطق المحيطة بقطاع غزة، دون أن يصدر أي إعلان رسمي عن رد فوري من الجيش الإسرائيلي على هذا التصعيد.

إسرائيل القسام كتائب القسام غزة قطاع غزة خان يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

أسعار الذهب تحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025

عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025

ارتباك وذعر ناطق الجيش الإسرائيلي

أفيخاي أدرعي يتلعثم على الهواء.. ارتباك وذعر ناطق الجيش الإسرائيلي يكشف عمق الصدمة الإيرانية

أرشيفية

اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران

إطلاق صواريخ

إيران تتوعد إسرائيل بهجمات عنيفة ومدمرة خلال ساعات

الأهلي وإنتر ميامي

رسميًا.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025

صورة أرشيفية

رموا ضناهم ..ضبط شاب وفتاة أقاموا علاقة غير شرعية وتخلصا من الرضيع في طنطا

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

ترشيحاتنا

البطيخ

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

الكوليسترول

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

حمادة هلال

حماده هلال يرفع شعار كامل العدد بحفله فى القطامية

بالصور

إطلالة جذابة.. مي حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

ملابس البحر.. درة تستعرض جمالها على الشاطئ

درة
درة
درة

فستان بسيط.. ريهام عبد الغفور تستعرض رشاقتها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

فيديو

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

ممدوح شاب مصري يتألق في صنع الحلويات التركي في منطقة وسط البلد

بالصور .. ممدوح شاب مصري يتألق في صنع الحلويات التركية بمنطقة وسط البلد|فيديوجراف

قواعد كأس العالم للأندية 2025

من كاميرات الحكام لتقنية التسلل.. تغييرات جذرية في كأس الأندية 2025|فيديوجراف

أحمد السقا يرفض دفن صديقه سليمان عيد

«تُربي الفنانين».. أحمد السقا يُفاجئ الجميع: لهذا السبب رفض دفن صديقه سليمان عيد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد