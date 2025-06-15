قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بمقتل شخصين وإصابة أكثر من 14 شخصًا في هجوم إيراني على شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وأن منظومات الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد.

موجة جديدة

بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.

وقال التلفزيون الإيراني إن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري تشن هجوماً مركباً على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الدفعة الصاروخية القادمة من إيران توجهت إلى منطقة حيفا والكريوت شمالي إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن التقارير الأولية تفيد بسقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة.

وبالتوازي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات في طهران، ويعمل على اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران.