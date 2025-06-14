يديعوت أحرونوت: إيران تعمدت استهداف مناطق مدنية في إسرائيل

قالت مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن جزءاً من عمليات الإطلاق الإيرانية التي نُفذت الليلة الماضية تم توجيهها عمداً نحو مناطق مدنية داخل إسرائيل، في خطوة يُعتقد أنها تمت بأمر مباشر من المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي.

ووفقاً للمصادر، فإن التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران قد تسعى خلال الساعات أو الأيام القادمة إلى توسيع هذا النهج، مع التركيز بشكل متعمد على استهداف السكان المدنيين، ما يمثل تصعيداً خطيراً في قواعد الاشتباك.

وأشارت المصادر إلى أن نتائج هذا التصعيد قد تكون "قاسية جداً" على إيران، في حال واصلت استهداف المدنيين بشكل مباشر.

وأضافت: "العملية الحالية لا تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني، لكن الأمور قد تتغير بسرعة إذا استمر هذا النهج الإيراني".

في غضون ذلك، تبقى الأجهزة الأمنية والعسكرية في حالة تأهب قصوى، وسط تقديرات بإمكانية تصاعد المواجهة إلى مستويات غير مسبوقة.