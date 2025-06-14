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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تتوعد إسرائيل بهجمات عنيفة ومدمرة خلال ساعات

إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ
مريم هاني

أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم السبت، أنه من المتوقع  أن تتعرض إسرائيل لهجمات عنيفة ومدمرة خلال ساعات.

وأفاد الإعلام الإيراني عن تفعيل منظومات الدفاع الجوية في عدة مناطق منها طهران، وتبريز، وشاهرود، وبندر عباس، وأصفهان، وخرم آباد.


 

وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تعود للمفاوضات بشأن برنامجها النووي إذا واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها.

هجوم إسرائيلي ورد إيراني

وكانت إسرائيل شنت، فجر يوم أمس، هجمات جوية واسعة النطاق، باستخدام أكثر من 200 طائرة، استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بما في ذلك منشآت نووية (مثل نطنز وفوردو), ومقرات عسكرية، وقادة بارزين، وأسفرت عن أضرار مادية في مواقع عسكري ومدنية ومقتل 78 شخصًا وإصابة أكثر من 320، بمن فيهم ضباط وعلماء بارزين.

وأتي الرد الإيراني بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه إسرائيل، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 161 أخرين حسب ما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية على البلاد يوم أمس.

التليفزيون الإيراني إسرائيل طهران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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