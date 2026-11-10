النائب علاء الحديوي: يجب وضع كاميرات مراقبة داخل كابينة القطار لمتابعة السائق ومساعده ومنع العبث بأنظمة الأمان

أشاد النائب علاء الحديوي بجهود وزارة النقل والإنجازات التي تحققت في عهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدًا أن أحدًا لا يستطيع التقليل من حجم المجهودات المبذولة، وأن الوزير يتمتع بالكفاءة والحرص على التواجد في مواقع العمل ومتابعة المشروعات.

ووجه الحديوي الشكر للوزير على ما تحقق من إنجازات، متمنيًا له التوفيق ومواصلة العمل، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يشعر بحجم الجهد المبذول في قطاع النقل في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب النائب بتعزيز الرقابة على تشغيل القطارات، من خلال وضع كاميرات مراقبة داخل كابينة القيادة لمتابعة السائق ومساعده، بما يضمن عدم فصل أنظمة الأمان، ومنها نظام «Auto Driver» الذي أشار إليه خلال كلمته، مؤكدًا ضرورة وجود منظومة رقابية تمنع أي تصرف قد يعرض حياة الركاب للخطر.

وشدد الحديوي على ضرورة توقيع أشد العقوبات على قائدي القطارات أو مساعديهم حال ارتكاب مخالفات تتعلق بتعطيل أنظمة الأمان، معتبرًا أن الفصل من العمل وحده لا يكفي لمواجهة مثل هذه المخالفات.

علاء الحديوي يطالب بتركيب كاميرات مراقبة بعربات الـVIP بالقطارات لمواجهة وقائع السرقة

كما طالب النائب علاء الحديوي بتركيب كاميرات مراقبة داخل عربات الـVIP التي يستخدمها المسافرون على خطوط الصعيد، مشيرًا إلى تعرض بعض الركاب، ومن بينهم مستشارون وأساتذة جامعات، لوقائع سرقة داخل القطارات.

وأكد أن تركيب الكاميرات أصبح أمرًا ميسرًا من الناحية المادية، ولا يمثل عبئًا على وزارة النقل، مشددًا على أهمية الاستفادة منها في تعزيز الأمن وحماية الركاب وممتلكاتهم.