«وصل خلال 22 دقيقة».. نائب العياط يشيد بسرعة تحرك كامل الوزير إلى موقع حادث القطار

كشف النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة العياط، أن عددًا من المصابين في حادث قطاري العياط كانوا يستقلون أماكن خارج عربات القطار، نتيجة التكدس الشديد وقلة عدد العربات، مطالبًا وزارة النقل بزيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات العاملة على خط الفيوم – الجيزة.

وأوضح الخبيري، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة تداعيات الحادث، أن قلة عدد العربات تؤدي إلى تكدس الركاب، خاصة خلال فترات الصباح التي تشهد توجه الطلاب والطالبات إلى الجامعات، مطالبًا بزيادة عدد العربات بالقطارات التي تتوقف بمحطات العياط والمتانية والرقة.

نائب العياط يعلن دعمه لكامل الوزير ويشيد بتحركاته الميدانية

وأعلن عضو لجنة النقل والمواصلات دعمه للفريق كامل الوزير، وزير النقل، مشيدًا بجهوده في تطوير قطاع النقل وتحركاته الميدانية وسرعة استجابته لحادث قطاري العياط.

وقال الخبيري إن الوزير من المسؤولين الذين يتابعون المشروعات على أرض الواقع ويتواصلون مع المواطنين، مشيرًا إلى أنه تحرك إلى موقع الحادث خلال 22 دقيقة من وقوعه، واصطحب معه محافظ الإقليم ورئيس هيئة السكك الحديدية.

وأضاف أن وزير النقل يتحمل مسؤوليات كبيرة في ظل إشرافه على عدد كبير من الهيئات، إلى جانب متابعته المستمرة لمشروعات التطوير، مؤكدًا وجود فارق بين المسؤول الذي يكتفي بالعمل من مكتبه والمسؤول الذي يتحرك إلى مواقع المشروعات والأزمات ويتابع احتياجات المواطنين.

مطالب بتطوير محطات العياط والرقة والمتانية

وطالب الخبيري وزير النقل بالاهتمام بتطوير محطات العياط والرقة والمتانية، وتوفير خدمات أفضل للركاب، معربًا عن تطلعه إلى أن تصبح محطة العياط نموذجًا متميزًا يليق بوزارة النقل، على غرار محطات السكك الحديدية التي شهدت أعمال تطوير.

كما طالب بتزويد كوبري العياط العلوي الجاري تنفيذه بأسانسير، لتسهيل استخدامه من جانب كبار السن، ومراعاة احتياجات المواطنين في مشروعات البنية التحتية.

نائب العياط: المسؤولية الجنائية يحددها تحقيق النيابة

وأشاد عضو مجلس النواب بوجود وزير النقل في موقع الحادث ومتابعته للمصابين والمتوفين، وتعاونه مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى استمرار الوزير لساعات طويلة في متابعة تطورات الموقف.

واختتم الخبيري كلمته بالتأكيد على أن المسؤولية الجنائية عن الحادث لا تزال محل تحقيق من النيابة العامة، وأن الجميع ينتظر نتائج التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، مشددًا على دعمه للدولة ولكل مسؤول يبذل جهدًا لخدمة المواطنين.