رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: 37 مصابًا استقبلهم مستشفى العياط وخروج 25 بعد تحسن حالتهم

قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، إن وفدًا من الحزب زار مستشفى العياط لمتابعة المصابين في حادث تصادم القطارين، موضحًا أن الزيارة جاءت بمشاركة عدد من زملائه في الحزب، وبصفته رئيس لجنة الصحة بالمجلس، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان عليهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ مستشفى العياط استقبلت 37 مصابًا، خرج منهم 25 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما ظل 12 مصابًا داخل المستشفى، جرى تحويل أحدهم، وكان يعاني كسرًا مضاعفًا، لإجراء عملية جراحية عاجلة، فيما حُجزت الحالات الأخرى تحت الملاحظة، بسبب إصابات ورضوض واشتباه في ارتجاج بالمخ.

وأشار إلى أن المصابين كانوا من فئات مختلفة، بينهم سيدات وأطفال وسيدات مسنات، فضلًا عن سيدة حامل في الشهر الرابع كانت برفقة طفل صغير، مؤكدًا أنه اطمأن عليها بصفته طبيبًا، وأجرى لها فحصًا للتأكد من سلامتها وسلامة الجنين، وقال: «الحمد لله كويسة واطمنت عليها وعلى البيبي».

وأوضح شريف باشا أن الحالة النفسية للمصابين كانت سيئة للغاية، وهو ما لاحظه خلال الزيارة برفقة زملائه، مشيرًا إلى أن آثار الحادث لم تقتصر على الإصابات الجسدية، بل امتدت إلى الأهالي وذوي المصابين الموجودين خارج المستشفى، الذين حاول الوفد تقديم المساعدة لهم وعرض الدعم النفسي عليهم.

وأضاف أن الوفد عرض كذلك تقديم أي دعم طبي تحتاج إليه المستشفى، بما في ذلك توفير الأدوية إذا كانت هناك حاجة إليها، مؤكدًا أنه لم يلاحظ وجود تقاعس أو تأخير في أداء الإسعاف، بل إنها قامت بدور كبير ومهم، وأرسلت أكثر من 53 سيارة إسعاف، وجرى توزيع المصابين على ثلاثة مستشفيات، من بينها مستشفى طامية ومستشفى الواسطى.

تحويل 10 حالات من المستشفى إلى المستشفيات الجامعية الموجودة في المنطقة

ولفت إلى وجود حالات حرجة في مستشفى الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف، موضحًا أنه جرى تحويل 10 حالات من المستشفى إلى المستشفيات الجامعية الموجودة في المنطقة، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.