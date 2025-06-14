قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق المجال الجوي الأردني أمام حركة الملاحة المدنية | تفاصيل
كأس العالم للأندية| بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي
أسطورة الزمالك: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية.. وهذه أوراقه الرابحة أمام ميسي
سمير فرج: ما يجري بين إسرائيل وإيران الآن بمثابة حرب حقيقية
سوق المستعمل.. نيسان صني أوتوماتيك 2024 بهذا السعر
امتحانات الثانوية الأزهرية .. طلاب الأدبي يستعدون اليوم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية
كمين معقد لكتائب القسام في خان يونس يسفر عن قتـ.ـلى وجرحى في صفوف الاحتلال
طارق يحيى: زيزو ورقة رابحة أمام إنتر ميامي.. وهذه نصيحتي للجهاز الفني للأهلي
وزارة النفط الإيرانية تعلن إصابة خزانين للوقود في طهران بضربات إسرائيلية
وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في الليلة الثانية .. إيران ترد على هجوم اسرائيل بمئة رأس حربي وصواريخ تخترق العمق

صواريخ ايران
صواريخ ايران
أخبار العالم

 أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن تنفيذه ضربات جوية مباشرة على العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بالتزامن مع تصديه لوابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية. 

يأتي هذا في إطار تصعيد عسكري بالغ الخطورة قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة إقليمية شاملة.

وفي بيان رسمي صدر عن الجيش الإسرائيلي، دُعي المواطنون في جميع أنحاء البلاد إلى دخول المناطق المحمية والملاجئ، والالتزام بالبقاء فيها حتى صدور إشعار آخر. 

وأكد البيان أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعمل بكامل طاقتها لاعتراض الصواريخ الإيرانية القادمة، مشيرًا إلى أن البلاد في "حالة تأهب قصوى".

وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة "12" و"هآرتس"، أفادت بوقوع انفجارات وسقوط صواريخ في عدة مناطق، منها مدينتا حيفا وطمرة شمال البلاد. كما أُطلقت صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة من إسرائيل، بما في ذلك القدس وتل أبيب ونابلس، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن شهود عيان بأنهم رصدوا عدة صواريخ تحلق فوق مدينة القدس، كما سُمع دوي انفجارات وصفارات إنذار في مدينة حيفا. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق تحليق الصواريخ الإيرانية في سماء عدد من المدن الإسرائيلية، في مشهد يذكّر ببدايات الحروب الشاملة.

في المقابل، أكدت وسائل إعلام إيرانية، من بينها قناة "برس تي في" الرسمية، أن الهجوم الذي تشنه إيران على إسرائيل يتم باستخدام مئة رأس حربي موزعة بين صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة دقيقة الإصابة. وأشارت إلى أن هذا الرد جاء "ضمن المرحلة الثانية من الرد الاستراتيجي على العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي الإيرانية".

وذكر التلفزيون الإيراني أن الأهداف المختارة تشمل مواقع عسكرية حساسة، ومراكز قيادة استراتيجية، في عمق الأراضي الإسرائيلية، بما فيها تل أبيب والمراكز الصناعية في الجنوب.

يأتي التصعيد العسكري الحاد بعد أيام من استهداف إسرائيل مواقع إيرانية نوعية داخل الأراضي الإيرانية، ضمن عملية عسكرية وصفتها تل أبيب بأنها "وقائية"، فيما وصفتها طهران بأنها "إعلان حرب صريح".

حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو القوى الكبرى، في حين تتزايد الدعوات الدولية لتفادي انزلاق الوضع إلى مواجهة إقليمية شاملة تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط برمّته.

الصواريخ الباليستية إيران الأراضي الإسرائيلية السهم الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل

الرئيس الفرنسي ماكرون

الرئيس الفرنسي يدعو نظيره الإيراني للعودة للتفاوض

المدمرة البريطانية في بحر عُمان

البحرية الإيرانية تجبر مدمرة بريطانية على تغيير مسارها في بحر عمان

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد