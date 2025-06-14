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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل| صواريخ تشعل حيفا.. ورد إسرائيلي يستهدف طهران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تشهد الساعات الحالية تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق بين إيران وإسرائيل؛ بعد أن أعلنت وسائل إعلام للاحتلال عن اشتعال النيران في مدينة حيفا؛ نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وجود تقارير أولية عن سقوط صواريخ بشكل مباشر في منطقتي حيفا والكريات، في حين أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء، هجمات على أهداف عسكرية داخل العاصمة الإيرانية طهران.

وأصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تعليمات عاجلة للمستوطنين، بالبقاء بالقرب من الملاجئ، واتباع تعليمات الطوارئ، وسط حالة من التأهب القصوى في مختلف المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

وفي المقابل، أعلن التلفزيون الإيراني، أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري شنت هجومًا مركبًا على إسرائيل باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن الهجوم جاء ردًا على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي على منشآت إيرانية حساسة".

وفي تطور لافت، قال مساعد وزير خارجية إيران، إن بلاده "ستتخذ إجراءات جديدة في منشآتها النووية"، مؤكدًا أنها “لن تُبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها”.

وأكد أن "إسرائيل قوّضت المسار الدبلوماسي، والولايات المتحدة شريكة في هذا العدوان".

إيران وإسرائيل اشتعال النيران في مدينة حيفا إيران الجيش الإسرائيلي منطقتي حيفا والكريات طهران

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