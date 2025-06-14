مسئول أمريكي: غارة إسرائيلية "متهورة" على إيران تقترب من مصالحنا بقطر

قال مسؤول أمريكي مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران وصفت بـ"المتهورة"، مشيرًا إلى أنها وقعت على بُعد 200 كيلومتر فقط من مصالح الغاز الأمريكية الحيوية في قطر.







وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "مهر" للأنباء باندلاع حريق في مصفاة المرحلة الرابعة عشر التابعة لحقل بارس، مؤكدة أنه لم يُسجل أي ضرر في المنشآت الرئيسية أو في قلب المصفاة.

وأوضحت الوكالة أن جميع أقسام المصفاة تواصل العمل بشكل مستمر، فيما تبذل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق، بفضل الاستجابة السريعة من القوات العملياتية. وحتى الآن، لم تُسجل أي إصابات بين العاملين في موقع الحادث.



هجوم إسرائيلي ورد إيراني

وتوعدت إيران، اليوم السبت، لإسرائيل بتعرضها لهجمات عنيفة ومدمرة خلال الساعات القادمة، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوية الإيرانية في عدة محافظات منها طهران، وهرمزكان، وكرمانشاه للتصدي للأهداف إسرائيلية في الأجواء الإيرانية.

ويأتي ذلك ردًا على الهجمات التي شنتها إسرائيل فجر يوم أمس باستخدام أكثر من 200 طائرة، استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بما في ذلك منشآت نووية (مثل نطنز وفوردو), ومقرات عسكرية، وقادة بارزين، وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، وضباط وعلماء بارزين.

وبدأ الرد الإيراني الأول، مساء يوم أمس، بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه إسرائيل، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 161 أخرين حسب ما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية على البلاد.

