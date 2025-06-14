البحرية الإيرانية تجبر مدمرة بريطانية على تغيير مسارها في بحر عمان

أعلنت المنطقة البحرية الأولى في الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن القوات البحرية تمكنت من رصد مدمرة تجسسية بريطانية أثناء دخولها شمال المحيط الهندي، وأجبرتها على تغيير مسارها بعد توجيه إنذارات مباشرة لها.

مدمرة بريطانية في بحر عُمان

ووفقًا لما نقلته وكالة “مهر” للأنباء، فقد كانت المدمرة البريطانية تسعى، الليلة الماضية، إلى توجيه صواريخ تابعة للجيش الاحتلال الإسرائيلي نحو الأراضي الإيرانية، قبل أن يتم اكتشافها عبر أنظمة الاستطلاع التابعة للقوات البحرية.

أوضح البيان أن الطائرات المسيرة القتالية التابعة للبحرية الإيرانية تصدت للتحرك البريطاني، ومنعتها من التقدم باتجاه الخليج الفارسي.

أكد البيان أن المدمرة وقعت في قبضة الأجهزة الاستخباراتية والعملياتية للبحرية الإيرانية في بحر عُمان، ما دفعها إلى التراجع وتغيير مسارها.



هجوم إسرائيلي ورد إيراني

وكانت إسرائيل شنت، فجر يوم أمس، هجمات جوية واسعة النطاق، باستخدام أكثر من 200 طائرة، استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بما في ذلك منشآت نووية (مثل نطنز وفوردو), ومقرات عسكرية، وقادة بارزين، وأسفرت عن أضرار مادية في مواقع عسكري ومدنية ومقتل 78 شخصًا وإصابة أكثر من 320، بمن فيهم ضباط وعلماء بارزين.



وأتي الرد الإيراني بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه إسرائيل، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 161 أخرين حسب ما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية على البلاد يوم أمس.



وتوعدت إيران، اليوم السبت، لإسرائيل بتعرضها لهجمات عنيفة ومدمرة خلال الساعات القادمة، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوية الإيرانية في عدة محافظات منها طهران، وهرمزكان، وكرمانشاه للتصدي للأهداف إسرائيلية في الأجواء الإيرانية.

