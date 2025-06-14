العاهل الأردني: ننسق مع تركيا وقبرص لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة

تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اتصالين هاتفيين، اليوم السبت، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، جرى خلالهما بحث سبل تهدئة التوترات الإقليمية الخطيرة في المنطقة.

وشدد العاهل الأردني، خلال الاتصالين، على أن الأوضاع الراهنة تتطلب جهدا جماعيا ومنسقل لخفض التصعيد، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الملك عبد الله أن الأردن لن يكون ساحة لأي صراع إقليمي، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.

وشهد الاتصالان، التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الأردن وكل من تركيا وقبرص، دعما للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.